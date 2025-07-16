СБУ: Агенты России готовили удар по хранилищу селитры в одном из портов Одесской области

Правоохранители заявили о предупреждении "одной из самых масштабных диверсий" России в Одесской области

Подозреваемый (Фото: СБУ)

Правоохранители заявили о задержании агентов Федеральной службы безопасности России, которые, по версии следствия, готовили "одну из самых масштабных диверсий" в Одесской области. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.

В регионе задержаны мужчина и женщина, которые, по данным спецслужбы, готовили ракетный удар россиян по хранилищу селитры в одном из морских портов.

По версии следствия, они получили задачу установить наличие взрывоопасных минеральных удобрений на местном транзитном складе. В случае "положительного ответа" от информаторов, оккупанты собирались нанести по объекту ракетный удар, который должен был нанести масштабные разрушения.

В СБУ утверждают, что вражескими агентами оказались 29-летний местный житель и его 56-летняя сообщница. Чтобы выполнить вражескую задачу, мужчина устроился разнорабочим в порт, где начал отслеживать прибытие морских грузов.

Обнаружив резервуары, заполненные селитрой, он сразу доложил об этом куратору, а также отправил ему соответствующие координаты.

СБУ задержала мужчину, а также провела меры по обеспечению портовой инфраструктуры Одесской области. С места потенциального удара был вывезен весь объем селитры.

Кроме того, СБУ задержала сообщницу мужчины. Она на своем авто возила фигуранта на "тестовые задания" врага, в том числе на поджоги релейных шкафов Укрзалізниці.

В прокуратуре уточнили, что подозреваемый сам предложил куратору за соответствующее вознаграждение ликвидировать одного из депутатов местных советов и осуществить диверсию с грузом селитры объемом 1500 тонн, судно с которой зашло в акваторию порта.

В ходе обысков у задержанных найдены доказательства работы на РФ, а также боевые гранаты. Задержанным объявили о подозрении по двум статьям:

→ государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

→ незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СПРАВКА. Селитра – это общее название минералов, содержащих нитраты щелочных и щелочноземельных металлов, а также аммония. Наиболее распространенными видами селитры являются аммиачная, калийная, кальциевая и натриевая. В сельском хозяйстве селитра применяется как азотное удобрение. Также его используют для изготовления взрывчатки. В мире были случаи, когда пожар и взрыв селитры приводили к гибели сотен людей. В частности, в августе 2020 года в столице Ливана взорвалась селитра, которую хранили в неположенном состоянии на складе в порту. В результате по меньшей мере 220 человек погибли и 6000 были ранены, еще 110 – пропали без вести.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

11 июля сообщалось, что в Харькове правоохранители обнаружили в гараже тайник с вооружением, которое, по версии следствия, было предназначено для совершения диверсий.