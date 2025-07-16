СБУ: Агенти Росії готували удар по сховищу селітри в одному з портів Одеської області

Правоохоронці заявили про запобігання "одній з наймасштабніших диверсій" Росії в Одеській області

Підозрюваний (Фото: СБУ)

Правоохоронці заявили про затримання агентів Федеральної служби безпеки Росії, які, за версією слідства, готували "одну з наймасштабніших диверсій" в Одеській області. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

В регіоні затримано чоловіка та жінку, які, за даними спецслужби, готували ракетний удар росіян по сховищу селітри в одному з морських портів.

За версією слідства, вони отримали завдання встановити наявність вибухонебезпечних мінеральних добрив на місцевому транзитному складі. У разі "позитивної відповіді" від інформаторів, окупанти збиралися завдати по об’єкту ракетний удар, який мав спричинити масштабні руйнування.

В СБУ стверджують, що ворожими агентами виявилися 29-річний місцевий житель і його 56-річна поплічниця. Щоб виконати вороже завдання, чоловік влаштувався різноробом у порт, де почав відстежувати прибуття морських вантажів.

Виявивши резервуари, заповнені селітрою, він одразу доповів про це куратору, а також відправив йому відповідні координати.

СБУ затримала чоловіка, а також провела заходи для убезпечення портової інфраструктури Одеської області. З місця потенційного удару було вивезено весь обсяг селітри.

Крім того, СБУ затримала спільницю чоловіка. Вона на своєму авто возила фігуранта на "тестові завдання" ворога, зокрема на підпали релейних шаф Укрзалізниці.

У прокуратурі уточнили, що підозрюваний сам запропонував куратору, за відповідну винагороду, ліквідувати одного з депутатів місцевих рад та здійснити диверсію з вантажем селітри обʼємом 1500 тонн, судно з якою зайшло в акваторію порту.

Під час обшуків у затриманих знайдено докази роботи на РФ, а також бойові гранати. Затриманим оголосили про підозру за двома статтями:

→ державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

→ незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

ДОВІДКА. Селітра – це загальна назва мінералів, що містять нітрати лужних і лужноземельних металів, а також амонію. Найбільш поширеними видами селітри є аміачна, калійна, кальцієва та натрієва. В сільському господарстві селітра застосовується як азотне добриво. Також її використовують для виготовлення вибухівки. У світі були випадки, коли пожежа і вибух селітри призводив до загибелі сотень людей. Зокрема, у серпні 2020 року у столиці Лівану вибухнула селітра, яку зберігали у неналежному стані на складі у порту. У результаті щонайменше 220 людей загинуло та 6000 було поранено, ще 110 – пропало безвісти.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

11 липня повідомлялося, що у Харкові правоохоронці виявили у гаражі схованку з озброєнням, яке, за версією слідства, було призначене для вчинення диверсій.