СБУ подозревает чиновников в Затоке в присвоении 6 млн гривень

СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)

Сотрудники Службы безопасности Украины заявляют, что им удалось раскрыть коррупционную схему, якобы организованную чиновниками Затоковского поселкового совета. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что чиновники якобы вступили в сговор с местными бизнесменами и заключили весной 2019 года договора на совершение капитального ремонта и реконструкции очистительных сооружений на территории поселка. Общая стоимость контрактов составила 18 млн гривень.

По данным СБУ, треть этих средств они присвоили через внесение в акты выполненных работ недостоверных ведомостей об их объемах, а также стоимости строительных материалов.

Следствие по делу продолжается.

Ранее СБУ заявила, что раскрыла хищение госсредств на реконструкции моста.

12 января сообщалось , что п рокуратура Киевской области предотвратила незаконное расходование бюджетных средств на сумму свыше 18 млн грн городским советом Фастова.

сообщалось 22 января СБУ раскрыла схему присвоения 32 млн грн на оборонном госзаказе.

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