СБУ подозревает чиновников в Затоке в присвоении 6 млн гривень

Сотрудники Службы безопасности Украины заявляют, что им удалось раскрыть коррупционную схему, якобы организованную чиновниками Затоковского поселкового совета. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Следствие установило, что чиновники якобы вступили в сговор с местными бизнесменами и заключили весной 2019 года договора на совершение капитального ремонта и реконструкции очистительных сооружений на территории поселка. Общая стоимость контрактов составила 18 млн гривень.
По данным СБУ, треть этих средств они присвоили через внесение в акты выполненных работ недостоверных ведомостей об их объемах, а также стоимости строительных материалов.
Следствие по делу продолжается.
Смотрите также: Появилось видео задержания подозреваемых в коррупции в Затоке