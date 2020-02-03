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СБУ подозревает чиновников в Затоке в присвоении 6 млн гривень

СБУ подозревает чиновников в Затоке в присвоении 6 млн гривень - Фото
СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)
03.02.2020, 12:50

Оперативники провели восемь обысков по местам проживания фигурантов дела, а также в помещениях Затоковского поселкового совета

Сотрудники Службы безопасности Украины заявляют, что им удалось раскрыть коррупционную схему, якобы организованную чиновниками Затоковского поселкового совета. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Следствие установило, что чиновники якобы вступили в сговор с местными бизнесменами и заключили весной 2019 года договора на совершение капитального ремонта и реконструкции очистительных сооружений на территории поселка. Общая стоимость контрактов составила 18 млн гривень. 

По данным СБУ, треть этих средств они присвоили через внесение в акты выполненных работ недостоверных ведомостей об их объемах, а также стоимости строительных материалов. 

Следствие по делу продолжается.

  • Ранее СБУ заявила, что раскрыла хищение госсредств на реконструкции моста.
  • 12 января сообщалось, что прокуратура Киевской области предотвратила незаконное расходование бюджетных средств на сумму свыше 18 млн грн  городским советом Фастова.
  • 22 января СБУ раскрыла схему присвоения 32 млн грн на оборонном госзаказе.

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