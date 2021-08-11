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СБУ предотвратила создание фейкового самоуправления в Мелитополе

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2021, 12:50
СБУ предотвратила создание фейкового самоуправления в Мелитополе - Фото
Фото – пресс-служба СБУ

В Запорожской области СБУ предотвратила попытку сформировать фейковые органы самоуправления в Мелитополе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По версии следствия, несколько жителей Мелитополя планировали создать фейковые органы самоуправление для расшатывания обстановки в регионе. Они провели фиктивные установочные сборы и выбрали так называемого "уполномоченного громадой".

Подозреваемые призывали граждан не признавать украинские органы власти и обещали им освобождение от уплаты налогов и неподсудность украинским судам, заявили в СБУ.

Во время обысков изъяты печати псевдогосударственного образования, компьютерная техника и документальные материалы с доказательствами преступной деятельности, сообщает пресс-служба СБУ. Изъятые материалы направлены на экспертизу.

Открыто уголовное дело по статье о самовольном присвоении властных полномочий или звания служебного лица.

Денис Юдин
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сбу сепаратизм запорожская область фейковое самоуправление мелитополь
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