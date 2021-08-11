СБУ предотвратила создание фейкового самоуправления в Мелитополе
В Запорожской области СБУ предотвратила попытку сформировать фейковые органы самоуправления в Мелитополе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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По версии следствия, несколько жителей Мелитополя планировали создать фейковые органы самоуправление для расшатывания обстановки в регионе. Они провели фиктивные установочные сборы и выбрали так называемого "уполномоченного громадой".
Подозреваемые призывали граждан не признавать украинские органы власти и обещали им освобождение от уплаты налогов и неподсудность украинским судам, заявили в СБУ.
Во время обысков изъяты печати псевдогосударственного образования, компьютерная техника и документальные материалы с доказательствами преступной деятельности, сообщает пресс-служба СБУ. Изъятые материалы направлены на экспертизу.
Открыто уголовное дело по статье о самовольном присвоении властных полномочий или звания служебного лица.
- 7 апреля 2021 года СБУ сообщала, что в Хмельницком создали фейковый горсовет, который сотрудничал с подозреваемым в госизмене блогером Анатолием Шарием и координировался российскими спецслужбами.
- 11 июня СБУ сообщила о блокировании фейкового горсовета в Гуляйполе.
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