СБУ пришла в мэрию Черкасс: подозревают в миллионных махинациях

Фото: пресс-служба СБУ

Оперативники Службы безопасности Украины раскрыли чиновников Черкасского городского совета на якобы масштабных злоупотреблениях при ремонте улиц облцентра, во время которого был нанесен ущерб государственному и городскому бюджету на около 1,5 млн гривень. Об этом пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что руководитель и заместитель финансового отдела одного из департаментов горсовета подписали договор со строительной компанией на ремонт 17 улиц города общей стоимостью 19 млн гривень.

После окончания большей части работ им перечислили 12,5 млн гривень. Во время проверки правоохранители установили, что средства якобы были переведены четырем подконтрольным частным структурам, а потом деньги конвертировали в наличные, чтобы избежать уплаты налоги.

29 октября в полиции Киева заявили о задержании во время получения взятки в размере $40000 главного специалиста Нацбанка.

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