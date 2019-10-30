СБУ взяла чиновника Фонда госимущества на взятке $30 000: фото

Фото 2 - пресс-служба СБУ

Оперативники Службы безопасности Украины задержали чиновника регионального отделения Фонда государственного имущества по Харьковской, Донецкой и Луганской областях, который якобы требовал деньги от директора одного из подчиненных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Во время обысков у чиновника были изъяты более $500 000.

По данным следствия, чиновник оценил в $30 000 предоставление разрешения на законное разделение земельных участков госпредприятия для дальнейшей приватизации сотрудниками.

"Бонусом" за эту сумму было продление контракта на продолжение пребывания директора комбината на должности", - заявляют в СБУ.

Оперативники задержали чиновника якобы во время получения всей суммы взятки.