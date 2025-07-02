СБУ задержала командование батальона по подозрению в хищении 100 млн грн

Обвиняемые подозреваются в создании схем уклонения от призыва и краже горючего

Задержание подозреваемого (Фото: Национальная полиция)

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали пятерых должностных лиц батальона, дислоцированного в Одесской области, по подозрению в хищении 100 млн гривен на незаконной продаже топлива воинской части и фиктивной мобилизации. Об этом сообщают СБУ и Нацполиция.

По данным следствия, бывший командир отдельного батальона во время пребывания в должности организовал сразу три схемы хищения оборонных средств. К незаконной деятельности он привлек двух своих заместителей, начальника склада горюче-смазочных материалов и командира роты.

Первая схема заключалась в фиктивной мобилизации военнообязанных с целью уклонения от службы.

Для уклонения от призыва фигуранты дела оформляли местных предпринимателей и знакомых на службу в свою воинскую часть. Стоимость таких "услуг" составляла до 5000 долларов США.

Фейковые мобилизованные не появлялись в воинской части, вместо этого ежемесячно отдавали зарплату командованию батальона.

Кроме того, чиновники торговали поддельными удостоверениями участника боевых действий, а также незаконно продавали топливо, предназначенное для военной техники.

Это привело к убыткам бюджета Украины почти на 100 млн гривен.

Правоохранители задержали всех фигурантов дела. В ходе обысков у них изъяты телефоны и банковские карты с доказательствами мошенничества.

В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой, служебном подлоге и злоупотреблении влиянием.

Злоумышленники взяты под стражу. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.