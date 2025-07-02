СБУ затримала командування батальйону з Одещини за підозрою у розкраданні 100 млн грн

Фігуранти справи підозрюються у створенні схем ухилення від призову та крадіжці пального

Затримання підозрюваного (Фото: Національна поліція)

Служба безпеки України та Національна поліція затримали п'ятьох посадовців батальйону, що дислокується в Одеській області, за підозрою у розкраданні 100 млн грн на незаконному продажі пального військової частини та фіктивній мобілізації. Про це повідомляє СБУ та Нацполіція.

За даними слідства, колишній командир окремого батальйону під час перебування на посаді організував одразу три схеми розкрадання оборонних коштів. До незаконної діяльності він залучив двох своїх заступників, начальника складу паливно-мастильних матеріалів та командира роти.

Перша схема полягала у фіктивній мобілізації військовозобов'язаних для ухилення від служби.

Для ухилення від призову фігуранти справи оформлювали місцевих підприємців та знайомих на службу до своєї військової частини. Вартість таких "послуг" становила до $5000.

Фіктивні мобілізовані не з’являлися у військовій частині, натомість щомісяця віддавали зарплатню командуванню батальйону.

Крім цього посадовці торгували підробленими посвідченнями учасника бойових дій, а також нелегально продавали пальне, що призначалося для військової техніки.

Це призвело до збитків бюджету України на майже 100 млн грн.

Правоохоронці затримали всіх фігурантів справи. Під час обшуків у них вилучено телефони та банківські картки із доказами оборудок.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою, службовому підробленні та зловживанні впливом.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.