СБУ: Задержан мужчина, который по заказу РФ поджег релейный шкаф Укрзалізниці – фото

Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества, отметили в СБУ

Задержанный (Фото: Национальная полиция)

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали мужчину, который, по версии следствия, по заказу российских спецслужб поджег релейный шкаф Укрзалізниці в Киеве и готовил новые диверсии. Об этом сообщили пресс-службы СБУ и Нацполиции.

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Ему сообщили о подозрении в диверсии, совершенной по предварительному сговору группой лиц. Человек находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

По данным СБУ, основными целями врага являлись релейные шкафы вдоль магистральных железнодорожных линий в столице. Для совершения диверсий оккупанты привлекли киевлянина, который искал быстрого заработка в Telegram-каналах.

Чтобы выполнить вражескую задачу, мужчина сначала согласовал "цель на поджог" с куратором, а затем вылил на технологическое оборудование легковоспламеняющуюся смесь и поджег ее. После этого он снял возгорание шкафа на камеру телефона, чтобы "отчитаться" спецслужбе РФ.

Правоохранители задержали его в результате спецоперации в Киеве. По версии следствия, злоумышленник должен был подготовить еще несколько поджогов на ключевых объектах Укрзалізниці. Таким образом враг надеялся навредить логистике Сил обороны.

В Нацполиции уточнили, что мужчину задержали на съемной квартире. В дальнейшем правоохранители установили, что злоумышленник был на постоянной связи со своим куратором из Федеральной службы безопасности России, который непосредственно координировал его "работу".

Последний в ходе переписки предоставлял киевлянину советы для "поиска объектов", подсказывал пути побега и давал указание "залечь на дно" в ожидании следующей задачи.

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

8 января 2024 года СБУ сообщила о задержании чиновника Укрзалізниці, который по заказу ФСБ шпионил за военными эшелонами ВСУ в Днепропетровской области.

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