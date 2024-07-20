Железнодорожники возобновили движение после российских обстрелов, но есть задержки поездов

Оба поезда из Краматорска прибудут в Киев в районе полуночи – Укрзалізниця обещает обеспечить развозку автобусами в комендантский

Иллюстративное фото: Depositphotos

Железнодорожники продолжают ремонт пораженных россиянами участков в Харьковской области – движение уже открыто, однако есть задержки поездов. Об этом сообщило государственное акционерное общество "Укрзалізниця".

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"Железнодорожники продолжают ремонт пораженных участков в Харьковской области, но движение уже открыто", – написала компания.

В сообщении отметили: все отклонения поездов от графика обновляются онлайн на сайте Укрзалізниці.

Из-за задержек, вызванных обстрелами, оба поезда из Краматорска прибудут в Киев около 12 часов ночи – при этом компания обещает обеспечить развоз пассажиров автобусами в комендантский час.

К тому же из-за опоздания поезда №63/111 "Изюм, Харьков – Львов" Укрзалізниця задерживает поезд №816 "Львов – Рахов" для пересадки группы пассажиров.

В ночь на 20 июля российские войска атаковали железную дорогу в Харьковской области – четверо работников ранены, а курсирование поездов претерпело изменения.

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