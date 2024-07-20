Залізничники поновили рух після російських обстрілів Харківщини, але є затримки поїздів

Обидва потяги з Краматорська прибудуть до Києва у районі опівночі – Укрзалізниця обіцяє забезпечити розвезення автобусами у комендантську

Ілюстративне фото: Depositphotos

Залізничники продовжують ремонт уражених росіянами ділянок у Харківській області – рух уже відкрито, проте є затримки поїздів. Про це повідомило державне акціонерне товариство "Укрзалізниця".

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"Залізничники продовжують ремонт уражених ділянок на Харківщині, але рух вже відкрито", – написала компанія.

У повідомленні зазначили: усі відхилення потягів від графіка оновлюються онлайн на сайті Укрзалізниці.

Через затримки, спричинені обстрілами, обидва потяги з Краматорська прибудуть до Києва близько 12 години ночі – при цьому компанія обіцяє забезпечити розвезення пасажирів автобусами у комендантську годину.

До того ж через запізнення поїзда №63/111 "Ізюм, Харків – Львів" Укрзалізниця затримує поїзд №816 "Львів – Рахів" задля пересадки групи пасажирів.

У ніч проти 20 липня російські війська атакували залізницю у Харківській області – четверо працівників поранені, а курсування поїздів зазнало змін.

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