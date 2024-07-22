СБУ: Затримано чоловіка, який на замовлення РФ підпалив релейну шафу Укрзалізниці – фото

Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна, зазначили в СБУ

Затриманий (Фото: Національна поліція)

Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали чоловіка, який, за версією слідства, на замовлення російських спецслужб підпалив релейну шафу Укрзалізниці в Києві та готував нові диверсії. Про це повідомили пресслужби СБУ та Нацполіції.

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Йому повідомили про підозру в диверсії, вчиненій за попередньою змовою групою осіб. Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

За даними СБУ, основними цілями ворога були релейні шафи вздовж магістральних залізничних ліній в столиці. Для вчинення диверсій окупанти залучили киянина, який шукав швидкого заробітку в Telegram-каналах.

Щоб виконати вороже завдання, чоловік спочатку погодив "ціль на підпал" із куратором, а потім вилив на технологічне обладнання легкозаймисту суміш та підпалив її. Згодом він зафільмував загоряння шафи на камеру телефону, щоб "прозвітувати" спецслужбі РФ.

Правоохоронці затримали його у результаті спецоперації у Києві. За версією слідства, зловмисник мав підготувати ще декілька підпалів на ключових об’єктах Укрзалізниці. У такий спосіб ворог сподівався зашкодити логістиці Сил оборони.

У Нацполіції уточнили, що чоловіка затримали на орендованій квартирі. У подальшому правоохоронці встановили, що зловмисник був на постійному звʼязку зі своїм куратором з Федеральної служби безпеки Росії, який безпосередньо координував його "роботу".

Останній у ході листування надавав киянину поради для "пошуку обʼєктів", підказував шляхи втечі та надавав вказівку "залягти на дно" в очікуванні наступного завдання.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

8 січня 2024 року СБУ повідомила про затримання посадовця Укрзалізниці, який на замовлення ФСБ шпигував за військовими ешелонами ЗСУ в Дніпропетровській області.

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