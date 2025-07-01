СБУ заявила о задержании корректировщика ударов по энергетике Днепра и Запорожья

Мужчина работал в компании, восстанавливающей энергетические объекты после российских атак

Задержанный по подозрению в государственной измене (Фото: СБУ)

В Днепре задержан сотрудник местной строительной компании, подозреваемого в подготовке российских атак на критическую инфраструктуру Днепра и Запорожья. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, 54-летний монтажник компании, что возобновляет энергообъекты после ударов страны-агрессора, работал на российскую военную разведку.

Пользуясь служебным положением, он собирал данные об энергогенерирующих предприятиях, снабжающих свет большей части жилой застройки Днепра и Запорожья.

При выполнении подрядов фигурант дела фиксировал техническое состояние объектов и фотографировал их внешний вид с привязкой к геолокации на гугл-карте.

Дальше он посылал информацию российскому куратору для корректировки повторных ударов по энергетической инфраструктуре городов.

Для конспирации задержанный использовал несколько телефонов, хранил он их у своей родственницы и периодически менял.

Следствие установило, что мужчина был завербован, пытаясь приобрести в интернете фальшивые документы для выезда за границу под видом иностранца. Он был задержан по месту жительства.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.