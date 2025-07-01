СБУ заявила о задержании корректировщика ударов по энергетике Днепра и Запорожья
В Днепре задержан сотрудник местной строительной компании, подозреваемого в подготовке российских атак на критическую инфраструктуру Днепра и Запорожья. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По данным следствия, 54-летний монтажник компании, что возобновляет энергообъекты после ударов страны-агрессора, работал на российскую военную разведку.
Пользуясь служебным положением, он собирал данные об энергогенерирующих предприятиях, снабжающих свет большей части жилой застройки Днепра и Запорожья.
При выполнении подрядов фигурант дела фиксировал техническое состояние объектов и фотографировал их внешний вид с привязкой к геолокации на гугл-карте.
Дальше он посылал информацию российскому куратору для корректировки повторных ударов по энергетической инфраструктуре городов.
Для конспирации задержанный использовал несколько телефонов, хранил он их у своей родственницы и периодически менял.
Следствие установило, что мужчина был завербован, пытаясь приобрести в интернете фальшивые документы для выезда за границу под видом иностранца. Он был задержан по месту жительства.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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