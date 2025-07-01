СБУ заявила про затримання корегувальника ударів по енергетиці Дніпра і Запоріжжя

Чоловік працював у компанії, яка відновлювала енергооб'єкти після російських атак

Затриманий за підозрою у держзраді (Фото: СБУ)

У Дніпрі затримано працівника місцевої будівельної компанії, який підозрюється у підготовці російських атак на критичну інфраструктуру Дніпра і Запоріжжя. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, 54-річний монтажник компанії, що відновлює енергооб’єкти після ударів країни-агресорки, працював на російську воєнну розвідку.

Користуючись службовим становищем, він збирав дані про енергогенерувальні підприємства, що забезпечують світлом більшу частину житлової забудови Дніпра і Запоріжжя.

Під час виконання підрядів фігурант справи фіксував технічний стан об'єктів і фотографував їхній зовнішній вигляд з прив’язкою до геолокації на гугл-карті.

Далі він надсилав інформацію російському куратору для коригування повторних ударів по енергетичній інфраструктурі міст.

Для конспірації затриманий використовував декілька телефонів, які зберігав у родички та періодично змінював.

Слідство встановило, що чоловік був завербований, коли намагався придбати в інтернеті фальшиві документи для виїзду за кордон під виглядом іноземця. Його затримано за місцем проживання.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.