Шатался, еле говорил. По Львову ездил пьяный сотрудник СБУ

Во Львове задержали сотрудника Службы безопасности Украины, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба облуправления СБУ в Facebook.
Полицейские сообщили в комментарии Zaxid.net, что водитель во время задержания нечетко произносил слова, не мог ровно ходить и показывал патрульным удостоверение. От прохождения проверки на состояние опьянения он отказался.
СБУ начала служебное расследование инцидента. Водителю может грозить увольнение.
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