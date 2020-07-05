Штормовое предупреждение. Во Львовской области могут быть паводки

Во Львовской области объявлено штормовое предупреждение: вода может подняться в Днестре и Стрвяже

Во Львовской области объявлено штормовое предупреждение: из-за сильных дождей может подняться вода в реках, что вызовет паводки. Об этом сообщает областное управление Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вода может подняться в двух реках:

- в Днестре на участке Раздол-Журавно на 1,3 - 1,8 м (по сравнению с уровнем на 20:00 3 июля), местами возможен выход воды на пойму;

- в Стрвяже возле села Лука Самборского района на 2,5 - 3,5 м.

Спасатели не исключают, что из-за подъема воды могут быть незначительно подтоплены объекты приречной инфраструктуры, сельскохозяйственные угодья и дома.

С 20 июня на западе Украины, преимущественно в Ивано-Франковской области, прошли сильнейшие ливни. Горные реки, даже небольшие, быстро превратились в бурные потоки, были затоплены обширные территории в низинах и на равнинах.

По данным Укравтодора, стихия в Ивано-Франковской области разрушила 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений.

и 1850 м береговых укреплений. 28 июня Папа Франциск призвал молиться за пострадавших от наводнения украинцев.

Читайте также: На западе Украины наводнения уничтожили 22 000 приусадебных хозяйств - Аваков

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.