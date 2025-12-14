Синоптики предупредили о тумане в Киеве

Укргидрометцентр сообщил о желтом уровне опасности из-за тумана в столице

Туман в Киеве (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В конце 14 и в начале 15 декабря в Киеве будет туман, сообщил об опасном метеорологическом явлении Укргидрометцентр.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 14 декабря, ночью и утром 15 декабря туман, видимость 200-500 метров", – говорится в сообщении.

Синоптики анонсировали первый (желтый) уровень опасности.

Такие погодные условия могут привести к усложнению дорожного движения, отметили специалисты.