Синоптики предупредили о тумане в Киеве
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
В конце 14 и в начале 15 декабря в Киеве будет туман, сообщил об опасном метеорологическом явлении Укргидрометцентр.
"В ближайший час с удержанием до конца суток 14 декабря, ночью и утром 15 декабря туман, видимость 200-500 метров", – говорится в сообщении.
Синоптики анонсировали первый (желтый) уровень опасности.
Такие погодные условия могут привести к усложнению дорожного движения, отметили специалисты.
