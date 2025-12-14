Синоптики попередили про туман у Києві

Укргідрометцентр повідомив про жовтий рівень небезпечності через туман у столиці

Туман у Києві (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Наприкінці 14 та на початку 15 грудня у Києві буде туман, повідомив про небезпечне метеорологічне явище Укргідрометцентр.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 14 грудня, вночі та вранці 15 грудня туман, видимість 200-500 метрів", – йдеться у дописі.

Синоптики анонсували перший (жовтий) рівень небезпечності.

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення дорожнього руху, зауважили фахівці.