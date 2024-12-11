Смертельный обрыв канатной дороги в Киеве. Вручены первые подозрения

Из-за инцидента на канатной дороге в Киеве, в результате которого летом погиб человек, вручены подозрения пяти лицам

Фото: ОГП

Из-за обрыва троса канатной дороги в Киеве, который летом привел к гибели мужчины, пяти лицам вручили подозрение. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что четырем людям сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель человека.

Речь идет о проектанте аттракциона, директоре предприятия, выигравшего конкурс на обустройство канатной переправы, эксперте частного экспертного учреждения, проводившем осмотр аттракциона, и предпринимателе, управлявшем канатной дорогой с 2024 года.

Также сообщено о подозрении бывшему инженеру по техническому надзору коммунального предприятия "Плесо" в служебной халатности.

Экспертиза показала, что при проектировании аттракциона были допущены серьезные ошибки. В частности, использовался канат, который не подходит для таких конструкций, что и послужило причиной его обрыва. Директор компании, отвечающей за аттракцион, утвердил этот проект, несмотря на недостатки, отмечают в прокуратуре.

ОГП пишет, что перед передачей аттракциона в пользование частному предпринимателю была проведена проверка. Однако эксперт, оценивавший канатную переправу, не заметил, что канат не отвечает требованиям безопасности, а предприниматель, эксплуатировавший аттракцион, должен ежедневно проверять его состояние и устранять какие-либо проблемы, в частности с канатом.

Также бывший инженер по техническому надзору КП "Плесо" был обязан следить за безопасной работой аттракциона, но этого не сделал, добавили в прокуратуре.

Расследование продолжается, и следователи выясняют, кто может быть виновным в трагедии.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

21 июля 2024 года в центре Киева оборвался троллей через Днепр, в результате чего человек упал в воду.

Утром 22 июля спасатели извлекли из воды тело погибшего 20-летнего мужчины.

В тот же день в службах Киевской городской государственной администрации, согласовавших расположение канатной дороги в Киеве, проводились обыски.