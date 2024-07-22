Спасатели нашли тело парня, погибшего из-за обрыва канатной дороги в Киеве

Тело погибшего парня обнаружили в 30 метрах от берега

Фото: ГСЧС

Утром 22 июля спасатели извлекли из воды тело 20-летнего парня, который накануне погиб в результате обрыва канатной дороги в Киеве. Это LIGA.net подтвердила заместитель представителя полиции столицы Анна Страшок.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Тело погибшего парня обнаружили в 30 метрах от берега.

"Сегодня утром сотрудники полиции совместно со спасателями ГСЧС возобновили поисковые мероприятия. Во время обследования дна реки тело погибшего парня найдено", – уточнили в пресс-службе полиции.

В общей сложности спасательно-поисковая операция длилась около семи часов.

Ранее директор "Активной страны" Денис Курта выразил соболезнования семье погибшего и заявил, что компания делает все для того, чтобы сотрудничать со следствием и разобраться в причинах инцидента.

Фото: ГСЧС

Внимание! На видео чувствительные кадры.

Фото: Полиция Киева

Фото: Полиция Киева

Днем 21 июля 2024 года в центре Киева оборвался троллей через Днепр, в результате чего человек упал в воду.

Впоследствии полиция и КГГА выяснили, что потерпевший – 20-летний парень.

По состоянию на 21:25 тело погибшего не было найдено. Поисковая операция завершена.

Читайте также: Убийство подростка в фуникулере. В ГБР исследовали видео – водителя УГО никто не провоцировал