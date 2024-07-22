Рятувальники знайшли тіло хлопця, який загинув через обрив канатної дороги у Києві

Тіло загиблого хлопця знайшли в 30 метрах від берега

Фото: ДСНС

Вранці 22 липня рятувальники дістали з води тіло 20-річного хлопця, який напередодні загинув внаслідок обриву канатної дороги у Києві. Це LIGA.net підтвердила заступниця речника поліції столиці Анна Страшок.

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Тіло загиблого хлопця знайшли в 30 метрах від берега.

"Сьогодні вранці працівники поліції спільно з рятувальниками ДСНС відновили пошукові заходи. Під час обстеження дна річки тіло загиблого хлопця знайдено", – уточнили у пресслужбі поліції.

Загалом рятувально-пошукова операція тривала близько семи годин.

Раніше директор "Активної країни" Денис Курта висловив співчуття родині загиблого і заявив, що компанія робить усе для того, щоб співпрацювати зі слідством і розібратися у причинах інциденту.

Фото: ДСНС

Увага! На відео чутливі кадри.

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

Вдень 21 липня 2024 року у центрі Києва обірвався тролей через Дніпро, внаслідок чого людина впала у воду.

Згодом поліція та КМДА з'ясували, що потерпілий – 20-річний хлопець.

Станом на 21:25 тіло загиблого не було знайдено. Пошукову операцію завершено.

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