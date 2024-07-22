Обрив тролея у Києві. Компанія-власник заявила, що співпрацює зі слідством

21 липня внаслідок обриву канатної дороги у Києві загинув 20-річний хлопець, його тіло досі не знайшли

Пошуки загиблого (Фото: ДСНС)

Директор компанії "Активна країна" Денис Курта на сторінці у Facebook висловив співчуття родині хлопця, який загинув унаслідок обриву тролея над річкою Дніпро у Києві. Він також закликав утриматися від спекуляцій під час проведення слідства.

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"Перш за все я хочу висловити глибокі співчуття родині загиблого хлопця. Сталася велика трагедія, загинула людина. Так не мало бути", – сказав він.

Курта наголосив, що "Активна країна" робить усе для того, щоб співпрацювати зі слідством і розібратися у причинах інциденту.

"Я попрошу уникати всіляких спекуляцій, допоки йде слідство <...> Ми обов'язково оприлюднимо результати розслідування на загал", – заявив посадовець.

У пресслужбі Kyiv Flyline, яка спеціалізується на виробництві локацій на кшталт канатної дороги, також висловили співчуття рідним загиблого. Там заявили, що співпрацюють зі слідством.

"Зі свого боку ми підтверджуємо, що маємо всі необхідні документи та сертифікати на обладнання. Зіплайн проходить постійні перевірки та експертизи", – йдеться у повідомленні.

ДОВІДКА Канатна дорога Kyiv Flyline, довжина якої складає 500 метрів, належить ТОВ "Активна країна". Ця компанія володіє мережею канатних доріг і тематичних парків у Києві. Атракціон, що функціонує з 2021 року, з'єднує правий берег Дніпра від Арки Свободи українського народу (колишня Арка Дружби народів) з Трухановим островом і є найдовшою канатною дорогою такого типу. Канатна дорога Kyiv Flyline, довжина якої складає 500 метрів, належить ТОВ "Активна країна". Ця компанія володіє мережею канатних доріг і тематичних парків у Києві. Атракціон, що функціонує з 2021 року, з'єднує правий берег Дніпра від Арки Свободи українського народу (колишня Арка Дружби народів) з Трухановим островом і є найдовшою канатною дорогою такого типу.

Вдень 21 липня 2024 року у центрі Києва обірвався тролей через Дніпро, внаслідок чого людина впала у воду.

Згодом поліція та КМДА з'ясували, що потерпілий – 20-річний хлопець.

Станом на 21:25 тіло загиблого не було знайдено. Пошукову операцію завершено.

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