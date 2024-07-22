Обрыв троллея в Киеве. Компания-владелец заявила, что сотрудничает со следствием

21 июля в результате обрыва канатной дороги в Киеве погиб 20-летний парень, его тело до сих пор не нашли

Поиски погибшего (Фото: ГСЧС)

Директор компании "Активная страна" Денис Курта на странице в Facebook выразил соболезнования семье парня, погибшего в результате обрыва троллея над рекой Днепр в Киеве. Он также призвал воздержаться от спекуляций в ходе следствия.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

"Прежде всего я хочу выразить глубокие соболезнования семье погибшего парня. Произошла большая трагедия, погиб человек. Так не должно быть", – сказал он.

Курта подчеркнул, что "Активная страна" делает все для того, чтобы сотрудничать со следствием и разобраться в причинах инцидента.

"Я попрошу избегать всевозможных спекуляций, пока идет следствие <...> Мы обязательно обнародуем результаты расследования в целом", – заявил чиновник.

В пресс-службе Kyiv Flyline, которая специализируется на производстве локаций вроде канатной дороги, также выразили соболезнования родным погибшего. Там заявили, что сотрудничают со следствием.

"Со своей стороны мы подтверждаем, что есть все необходимые документы и сертификаты на оборудование. Зиплайн проходит постоянные проверки и экспертизы", – говорится в сообщении.

СПРАВКА Канатная дорога Kyiv Flyline, протяженность которой составляет 500 метров, принадлежит ООО "Активная страна". Эта компания владеет сетью канатных дорог и тематических парков в Киеве. Аттракцион, функционирующий с 2021 года, соединяет правый берег Днепра от Арки Свободы украинского народа (бывшая Арка Дружбы народов) с Трухановым островом и является самой длинной канатной дорогой такого типа. Канатная дорога Kyiv Flyline, протяженность которой составляет 500 метров, принадлежит ООО "Активная страна". Эта компания владеет сетью канатных дорог и тематических парков в Киеве. Аттракцион, функционирующий с 2021 года, соединяет правый берег Днепра от Арки Свободы украинского народа (бывшая Арка Дружбы народов) с Трухановым островом и является самой длинной канатной дорогой такого типа.

Днем 21 июля 2024 года в центре Киева оборвался троллей через Днепр, в результате чего человек упал в воду.

Впоследствии полиция и КГГА выяснили, что потерпевший – 20-летний парень.

По состоянию на 21:25 тело погибшего не было найдено. Поисковая операция завершена.

Читайте также: Убийство подростка в фуникулере. В ГБР исследовали видео – водителя УГО никто не провоцировал