Полиция пришла с обысками в КГГА из-за обрыва канатной дороги – фото

Из-за обрыва канатной переправы через реку Днепр погиб человек

Фото: Нацполиция

Правоохранители проводят обыски в службах Киевской городской государственной администрации, которые согласовали расположение канатной дороги в Киеве, где в результате обрыва троса погиб 20-летний мужчина. Об этом сообщила Нацполиция.

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Полиция Киева проводит безотлагательные следователи для определения лиц, по вине которых произошла трагедия на аттракционе.

В частности, продолжаются обыски в соответствующих службах КГГА, которые согласовали расположение, в органах государственного контроля, которые выдавали разрешения и должны были осуществлять надлежащий контроль за деятельностью канатной дороги, и непосредственно в фирмах владельца аттракциона.

Правоохранители уже допросили директора аттракциона и персонал и изъяли служебную документацию для экспертизы.

В КГГА уточнили, что обыски проходят в департаменте экономики и инвестиций Киева. Правоохранители изымают оригиналы документов, связанных с проведением инвестиционного конкурса по обустройству аттракциона.

Департамент сообщил, что ему было поручено заключить договор с победителем инвестиционного конкурса и заказчиком по реализации проекта.

По условиям договора победитель конкурса – инвестор – был обязан обеспечить разработку проектной или иной предусмотренной законодательством документации, а также получить в установленном порядке документы, необходимые для обустройства и эксплуатации канатной переправы.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

21 июля в центре Киева оборвался троллей через Днепр, в результате чего человек упал в воду.

Утром 22 июля спасатели достали из воды тело погибшего 20-летнего мужчины.

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