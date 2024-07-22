Поліція прийшла з обшуками до КМДА через обрив канатної дороги – фото

Через обрив канатної переправи через річку Дніпро загинула людина

Фото: Нацполіція

Правоохоронці проводять обшуки у службах Київської міської державної адміністрації, які погодили розташування канатної дороги у Києві, де внаслідок обриву троса загинув 20-річний чоловік. Про це повідомила Нацполіція.

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Поліція Києва проводить невідкладні слідчі для визначення осіб, з вини яких сталася трагедія на атракціоні.

Зокрема, зараз тривають обшуки у відповідних службах КМДА, які погодили розташування, в органах державного контролю, які видавали дозволи та мали здійснювати належний контроль за діяльністю канатної дороги, й безпосередньо у фірмах власника атракціону.

Правоохоронці вже допитали директора атракціону та персонал і вилучили службову документацію для експертизи.

У КМДА уточнили, що обшуки проходять в департаменті економіки й інвестицій Києва. Правоохоронці вилучають оригінали документів, пов’язаних із проведенням інвестиційного конкурсу з облаштування атракціону.

Департамент повідомив, що йому було доручено укласти договір з переможцем інвестиційного конкурсу та замовником реалізації проєкту.

За умовами договору переможець конкурсу – інвестор – був зобов’язаний забезпечити розробку проєктної або іншої передбаченої законодавством документації, а також отримати у встановленому порядку документи, необхідні для облаштування й експлуатації канатної переправи.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

21 липня у центрі Києва обірвався тролей через Дніпро, внаслідок чого людина впала у воду.

Вранці 22 липня рятувальники дістали з води тіло загиблого 20-річного чоловіка.

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