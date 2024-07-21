Обрив канатної дороги у Києві. Прокуратура раніше намагалася заборонити атракціон

У 2021-2022 роках суди трьох інстанцій відмовили задовольнити позов відомства, аби скасувати створення цього атракціону компанією без досвіду

Фото: Нацполіція

Розпочато кримінальне провадження за фактом загибелі людини на канатній дорозі через річку Дніпро у Києві. Про це повідомив Офіс генерального прокурора (ОГП).

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Цей атракціон проходив над Дніпром від арки Дружби народів до Труханового острова.

Розпочато кримінальне провадження за фактом обриву атракціону "Канатна переправа через р. Дніпро" у той момент, коли на ньому перебував чоловік.

Правоохоронці проводять розслідування за двома статтями: порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою та службова недбалість, котра спричинила смерть людини.

Максимальне покарання – вісім років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років. Також передбачено штраф – до 85 000 грн.

Процесуальне керівництво здійснює Печерська окружна прокуратура, розслідування проводять слідчі районного управління поліції.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

В ОГП нагадали, що столична прокуратура ще у 2021-му намагалася зупинити роботу цього атракціону.

Відомство просило Господарський суд Києва визнати незаконним та скасувати розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради.

Прокуратура зазначила: міська влада визнала переможцем інвестиційного конкурсу компанію, яка не мала досвіду ані з реалізації, ані з експлуатації таких атракціонів, враховуючи їх потенційну небезпеку для життя та здоров'я.

Відповідачами у справі були: Виконавчий орган КМДА, комунальне підприємство "ПЛЕСО" та ТОВ-переможець конкурсу "АКТИВНА КРАЇНА".

Проте Господарський суд, Північний апеляційний господарський суд і Верховний суд – усі три інстанції у 2021-2022 роках відмовили у задоволенні позову прокуратури.

У рішенні Господарського суду заявлялося: прокуратура не надала доказів того, що ТОВ "АКТИВНА КРАЇНА" здійснює діяльність, яка б створювала загрозу життю та здоров`ю громадян. Таке ж рішення залишили у силі й апеляція, й касація.

Вдень у центрі Києва обірвався тролей через Дніпро, повідомлялося, що людина впала у воду.

За даними поліції, на момент трагічного випадку на атракціоні перебував 20-річний хлопець.

Тривають пошуки, про знаходження чоловіка наразі не повідомлялося.

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