Обрыв канатной дороги в Киеве. Прокуратура ранее пыталась запретить аттракцион

Ранее суды трех инстанций отказали удовлетворить иск ведомства, чтобы отменить распоряжение КГГА по передаче этого проекта компании без опыта

Фото: Нацполиция

Возбуждено уголовное производство по факту гибели человека на канатной дороге через реку Днепр в Киеве. Об этом сообщил Офис генерального прокурора (ОГП).

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Этот аттракцион проходил над Днепром от арки Дружбы народов до Труханового острова.

Возбуждено уголовное производство по факту обрыва аттракциона "Канатная переправа через Днепр" в тот момент, когда на нем находился мужчина.

Правоохранители проводят расследование по двум статьям: нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью и служебная халатность, повлекшая смерть человека.

Максимальное наказание – восемь лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Также предусмотрен штраф – до 85 000 грн.

Процессуальное руководство осуществляет Печерская окружная прокуратура, расследование проводится следователями районного управления полиции.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

В ОГП напомнили, что столичная прокуратура еще в 2021 пыталась остановить работу этого аттракциона.

Ведомство просило Хозяйственный суд Киева признать незаконным и отменить распоряжение Исполнительного органа Киевского городского совета.

Прокуратура отметила: городские власти признали победителем инвестиционного конкурса компанию, не имеющую опыта ни по реализации, ни по эксплуатации таких аттракционов, учитывая их потенциальную опасность для жизни и здоровья.

Ответчиками по делу были: Исполнительный орган КГГА, коммунальное предприятие "ПЛЕСО" и ООО-победитель конкурса "АКТИВНАЯ СТРАНА".

Однако Хозяйственный суд, Северный апелляционный хозяйственный суд и Верховный Суд – все три инстанции в 2021-2022 годах отказали в удовлетворении иска прокуратуры.

В решении Хозяйственного суда заявлялось: прокуратура не предоставила доказательств того, что ООО "АКТИВНАЯ СТРАНА" осуществляет деятельность, которая создавала бы угрозу жизни и здоровью граждан. Такое же решение оставили в силе и апелляция, и кассация.

Днем в центре Киева оборвался троллей через Днепр, сообщалось, что человек упал в воду.

По данным полиции, в момент трагического случая на аттракционе находился 20-летний парень.

Продолжаются поиски, о нахождении мужчины пока не сообщалось.

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