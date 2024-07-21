Обрыв канатной дороги в Киеве. Прокуратура ранее пыталась запретить аттракцион
Возбуждено уголовное производство по факту гибели человека на канатной дороге через реку Днепр в Киеве. Об этом сообщил Офис генерального прокурора (ОГП).
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Этот аттракцион проходил над Днепром от арки Дружбы народов до Труханового острова.
Возбуждено уголовное производство по факту обрыва аттракциона "Канатная переправа через Днепр" в тот момент, когда на нем находился мужчина.
Правоохранители проводят расследование по двум статьям: нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью и служебная халатность, повлекшая смерть человека.
Максимальное наказание – восемь лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Также предусмотрен штраф – до 85 000 грн.
Процессуальное руководство осуществляет Печерская окружная прокуратура, расследование проводится следователями районного управления полиции.
В ОГП напомнили, что столичная прокуратура еще в 2021 пыталась остановить работу этого аттракциона.
Ведомство просило Хозяйственный суд Киева признать незаконным и отменить распоряжение Исполнительного органа Киевского городского совета.
Прокуратура отметила: городские власти признали победителем инвестиционного конкурса компанию, не имеющую опыта ни по реализации, ни по эксплуатации таких аттракционов, учитывая их потенциальную опасность для жизни и здоровья.
Ответчиками по делу были: Исполнительный орган КГГА, коммунальное предприятие "ПЛЕСО" и ООО-победитель конкурса "АКТИВНАЯ СТРАНА".
Однако Хозяйственный суд, Северный апелляционный хозяйственный суд и Верховный Суд – все три инстанции в 2021-2022 годах отказали в удовлетворении иска прокуратуры.
В решении Хозяйственного суда заявлялось: прокуратура не предоставила доказательств того, что ООО "АКТИВНАЯ СТРАНА" осуществляет деятельность, которая создавала бы угрозу жизни и здоровью граждан. Такое же решение оставили в силе и апелляция, и кассация.
- Днем в центре Киева оборвался троллей через Днепр, сообщалось, что человек упал в воду.
- По данным полиции, в момент трагического случая на аттракционе находился 20-летний парень.
- Продолжаются поиски, о нахождении мужчины пока не сообщалось.
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