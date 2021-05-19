Соратник Кернеса лидирует в мэрском рейтинге Харькова, за ним идет Добкин – опрос
И.о. мэра Харькова и соратник умершего главы города Геннадия Кернеса Игорь Терехов лидирует в мэрском рейтинге этого города, на втором месте – бывший мэр и экс-нардеп от Оппоблока Михаил Добкин. Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии.
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Социологи получили такие результаты среди определившихся и намеренных голосовать харьковчан:
- Терехов – 36,5%;
- Добкин – 21,5%;
- Юлия Светличная (экс-глава Харьковской облгосадминистрации, внефракционный нардеп) – 15,2%;
- Евгений Мураев (лидер партии Наши, собственник канала НАШ, экс-нардеп Партии регионов и Оппоблока) – 11,7%;
- Александр Фельдман (нардеп ОПЗЖ) – 6,9%;
- Сергей Притула (телеведущий, волонтер, член партии Голос) – 2,1%.
Полные результаты опроса можно посмотреть, увеличив таблицу по клику.
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Опрос проводился методом личного интервью с 7 по 16 мая среди 800 харьковчан. Погрешность – до 3,5% для результатов близких к 50%, до 3,1% – для 25%, до 2,1% – для 10%, до 1,6% – для 5%.
Заказчик опроса не указан. Руководитель КМИС Владимир Паниотто сказал в комментарии LIGA.net, что он был, однако потребовал не разглашать его.
- 17 декабря 2020-го Кернес умер после осложнений от коронавируса. Его место с приставкой "и.о." занял секретарь горсовета Игорь Терехов. Детальнее о нем и политическом устройстве Харькова после смерти Кернеса читайте в материале от LIGA.net.
- Выбора мэра Харькова запланированы на 31 октября 2021 года.
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