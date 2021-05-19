Соратник Кернеса лидирует в мэрском рейтинге Харькова, за ним идет Добкин – опрос

И.о. мэра Харькова и соратник умершего главы города Геннадия Кернеса Игорь Терехов лидирует в мэрском рейтинге этого города, на втором месте – бывший мэр и экс-нардеп от Оппоблока Михаил Добкин. Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии.

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Социологи получили такие результаты среди определившихся и намеренных голосовать харьковчан:

- Терехов – 36,5%;

- Добкин – 21,5%;

- Юлия Светличная (экс-глава Харьковской облгосадминистрации, внефракционный нардеп) – 15,2%;

- Евгений Мураев (лидер партии Наши, собственник канала НАШ, экс-нардеп Партии регионов и Оппоблока) – 11,7%;

- Александр Фельдман (нардеп ОПЗЖ) – 6,9%;

- Сергей Притула (телеведущий, волонтер, член партии Голос) – 2,1%.

Полные результаты опроса можно посмотреть, увеличив таблицу по клику.

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Опрос проводился методом личного интервью с 7 по 16 мая среди 800 харьковчан. Погрешность – до 3,5% для результатов близких к 50%, до 3,1% – для 25%, до 2,1% – для 10%, до 1,6% – для 5%.

Заказчик опроса не указан. Руководитель КМИС Владимир Паниотто сказал в комментарии LIGA.net, что он был, однако потребовал не разглашать его.

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Марк Сировой

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