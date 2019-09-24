Стало известно, кто станет ректором Одесского вуза внутренних дел

Вячеслав Аброськин (Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Новым ректором Одесского государственного университета внутренних дел станет Вячеслав Аброськин, который ранее был первым заместителем главы Нацполиции. Об этом сообщает Думская.

"Представление Аброськина в качестве ректора ОГУВД произойдет через несколько дней - это назначение согласовано, и ждут только приказа", - отмечается в сообщении.

Ранее Аброськин сообщил, что написал заявление об увольнении с должности первого заместителя главы Нацполиции и собирается баллотироваться на должность мэра Мариуполя.