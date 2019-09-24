Стало известно, кто станет ректором Одесского вуза внутренних дел

Новым ректором Одесского государственного университета внутренних дел станет Вячеслав Аброськин, который ранее был первым заместителем главы Нацполиции. Об этом сообщает Думская.
"Представление Аброськина в качестве ректора ОГУВД произойдет через несколько дней - это назначение согласовано, и ждут только приказа", - отмечается в сообщении.
Ранее Аброськин сообщил, что написал заявление об увольнении с должности первого заместителя главы Нацполиции и собирается баллотироваться на должность мэра Мариуполя.