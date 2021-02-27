"Станет центром туризма". В Украине появится корвет-музей

Учебный корвет ВМС Украины "Винница" станет музеем. Соответствующее решение принял министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, сейчас идет работа над передачей корвета как музейного экспонату Центральному военно-морскому музею. 45-летний музей-корвет планируют разместить на восьмом причале Николаева.

Таран считает, что такой музей станет одним из мощных центров военно-патриотического воспитания молодежи.

"Здесь будут популяризировать традиции украинского военного флота, а причал станет одним из центров туризма города-корабелов", – добавил глава МО.

СПРАВКА. Корвет Винница – это многоцелевой корабль прибрежного действия. Был спущен на воду в 1976 году, не единожды участвовал в многонациональных учениях в составе ВМС Украины.

1 февраля сообщалось, что ВМС Украины спишут корвет "Винница" и два рейдовых катера.

Читайте также: Командование Военно-морских сил утверждает: через несколько месяцев будет заложен корвет

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.