"Станет центром туризма". В Украине появится корвет-музей
Учебный корвет ВМС Украины "Винница" станет музеем. Соответствующее решение принял министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба возглавляемого им ведомства.
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Как отмечается, сейчас идет работа над передачей корвета как музейного экспонату Центральному военно-морскому музею. 45-летний музей-корвет планируют разместить на восьмом причале Николаева.
Таран считает, что такой музей станет одним из мощных центров военно-патриотического воспитания молодежи.
"Здесь будут популяризировать традиции украинского военного флота, а причал станет одним из центров туризма города-корабелов", – добавил глава МО.
- 1 февраля сообщалось, что ВМС Украины спишут корвет "Винница" и два рейдовых катера.
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