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"Станет центром туризма". В Украине появится корвет-музей

27.02.2021, 11:46
Коревет Винница (фото - пресс-служба Минобороны)

Учебный корвет ВМС Украины "Винница" станет музеем. Соответствующее решение принял министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

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Как отмечается, сейчас идет работа над передачей корвета как музейного экспонату Центральному военно-морскому музею. 45-летний музей-корвет планируют разместить на восьмом причале Николаева.

Таран считает, что такой музей станет одним из мощных центров военно-патриотического воспитания молодежи.

"Здесь будут популяризировать традиции украинского военного флота, а причал станет одним из центров туризма города-корабелов", – добавил глава МО.

СПРАВКА. Корвет Винница – это многоцелевой корабль прибрежного действия. Был спущен на воду в 1976 году, не единожды участвовал в многонациональных учениях в составе ВМС Украины.

Читайте также: Командование Военно-морских сил утверждает: через несколько месяцев будет заложен корвет

Марк Сировой
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минобороны Николаев винница музей корвет Андрей Таран
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