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Су-30 россиян атаковал юг Одесской области ракетами: все "оводы" Х-59 сбиты – военные

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 10:17
Су-30 россиян атаковал юг Одесской области ракетами: все
Берег Черного моря в Одесской области (скриншот)

2 ноября на рассвете российские оккупанты запустили по Одесской области три крылатые ракеты Х-59, но украинская противовоздушная оборона сработала эффективно. Об утреннем боевом эпизоде рассказали в оперативном командовании "Юг".

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Истребитель Су-30 врага с Черного моря пытался атаковать юг области, уточнили военные.

"Все ракеты сбиты силами противовоздушной обороны над морем", – рапортовали в ОК.

Летом россияне потратили Х-59 на уничтожение общественного туалета в Украине.

Х-59 "Овод" – советская и российская высокоточная авиаракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия, до 45 км (модернизированный вариант – до 290 км).

Читайте также: За 1 ноября армия России в Украине поредела на 800 оккупантов – сводка потерь врага

Євген Пилипенко
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