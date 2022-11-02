Су-30 россиян атаковал юг Одесской области ракетами: все "оводы" Х-59 сбиты – военные

2 ноября на рассвете российские оккупанты запустили по Одесской области три крылатые ракеты Х-59, но украинская противовоздушная оборона сработала эффективно. Об утреннем боевом эпизоде рассказали в оперативном командовании "Юг".

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Истребитель Су-30 врага с Черного моря пытался атаковать юг области, уточнили военные.

"Все ракеты сбиты силами противовоздушной обороны над морем", – рапортовали в ОК.

Летом россияне потратили Х-59 на уничтожение общественного туалета в Украине.

Х-59 "Овод" – советская и российская высокоточная авиаракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия, до 45 км (модернизированный вариант – до 290 км).

Ночью 2 ноября Россия ударила дроном-камикадзе в Черкасской области, за ночь ПВО сбила 12 из 13 боеприпасов Shahed-136.

В Днепре ночью также звучали взрывы: над областью сбили шесть "шахедов".

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Євген Пилипенко

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