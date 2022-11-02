В Днепре ночью звучали взрывы. ПВО сбила над областью шесть дронов Shahed-136 — глава ОВА

В Днепропетровской области в ночь на 2 ноября силы противовоздушной обороны сбили шесть иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

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Ночью жители города и области слышали звуки взрывов после объявления воздушной тревоги, которая продолжалась несколько часов.

По словам Резниченко, ночной грохот в небе — это работа сил ПВО.

Он отметил, что за несколько часов военные воздушного командования "Восток" уничтожили над областью шесть дронов-камикадзе Shahed-136, которые запустили оккупанты.

СПРАВКА. В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины . В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины призвал Иран "немедленно прекратить поставки оружия в РФ для убийств украинцев, а не искать оправдания". Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта.

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Дмитро Гриниченко

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