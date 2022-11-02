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В Днепре ночью звучали взрывы. ПВО сбила над областью шесть дронов Shahed-136 — глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 07:31
В Днепре ночью звучали взрывы. ПВО сбила над областью шесть дронов Shahed-136 — глава ОВА - Фото
Дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)

В Днепропетровской области в ночь на 2 ноября силы противовоздушной обороны сбили шесть иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

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Ночью жители города и области слышали звуки взрывов после объявления воздушной тревоги, которая продолжалась несколько часов.

По словам Резниченко, ночной грохот в небе — это работа сил ПВО.

Он отметил, что за несколько часов военные воздушного командования "Восток" уничтожили над областью шесть дронов-камикадзе Shahed-136, которые запустили оккупанты. 

СПРАВКА. В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины призвал Иран "немедленно прекратить поставки оружия в РФ для убийств украинцев, а не искать оправдания". Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта.

Читайте также: Россия ищет оружие в Иране и Северной Корее. Китай ничего не поставлял Москве — Пентагон

Дмитро Гриниченко
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война днепропетровская область валентин резниченко Shahed-136 дроны-камикадзе
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