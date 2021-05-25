Харьковский окружной административный суд отменил региональный статус русского языка в Харькове. Решение суда опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Суд признал противоправным и недействительным с 28 февраля 2018 года решение Харьковского горсовета от 20 августа 2012 года о придании русскому языку статуса регионального, удовлетворив иск и.о. руководителя Харьковской городской прокуратуры №1.

Основанием послужило признание неконституционным закона об основах государственной языковой политики ("закон Кивалова-Колиснеченко").

Решение может быть обжаловано в течение 30 дней.

СПРАВКА. Понятие "регионального языка" было введено нормами ныне недействительного закона об основах госязыковой политики. Понятие не придавало языку статус "официального", но позволяло применять его в делопроизводстве, судопроизводстве, в официальных документах и так далее.



В 2018 году Конституционный суд признал закон неконституционным. В апреле 2019 года Рада приняла новый закон – об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В нем понятие "региональный язык" уже отсутствовало.

В декабре 2020 года суд отменил региональный статус русского языка в Одесской области.

6 апреля 2021 года суд отменил региональный статус русского языка в Запорожье.

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Денис Юдин

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