Священника оштрафовали на 17 000 за службу на кладбище: собрал людей в карантин

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Ровненской области настоятеля местного храма оштрафовали на 17 000 грн за нарушение запрета на массовые религиозные мероприятия в период коронавирусного карантина. Он провел на кладбище богослужение при участии более десяти прихожан. Текст решения суда от 7 мая выложили в Едином реестре судебных решений.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

26 апреля настоятель Петро-Павловского храма в селе Хорив Ровненской области провел на кладбище массовую службу. По словам церковника, "заблаговременно" он никого не собирал - люди якобы "пришли сами", хотя он заранее объявил, что придет на кладбище прочитать молитву.

На заседании свидетели по делу сказали, что во время службы прихожане соблюдали дистанцию в 1,5-2 метра. Но предоставленные суду видеозаписи показали обратное.

По утверждению сельского председателя, она еще до проведения службы звонила настоятелю с предупреждением, что жителям села временно нельзя посещать кладбища, а ему - проводить там богослужения. В итоге суд оштрафовал священника, предупредив, что в случае неоплаты штрафа в течение 15 дней эта сумма удвоится.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

17 марта Кабмин опубликовал перечень ограничений, установленных на время карантина, куда вошел также запрет на проведение религиозных служб.

13 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что за нарушения карантинных ограничений полиция выписала штрафы трем священникам.

27 апреля от коронавируса умер священник: нарушал карантин - тайно проводил обряды.

Читайте также: Продавали семечки, торговали утятами: 25 нарушителей карантина оштрафовали на 500 000 грн