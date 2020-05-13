Священника оштрафовали на 17 000 за службу на кладбище: собрал людей в карантин

В Ровненской области настоятеля местного храма оштрафовали на 17 000 грн за нарушение запрета на массовые религиозные мероприятия в период коронавирусного карантина. Он провел на кладбище богослужение при участии более десяти прихожан. Текст решения суда от 7 мая выложили в Едином реестре судебных решений.
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26 апреля настоятель Петро-Павловского храма в селе Хорив Ровненской области провел на кладбище массовую службу. По словам церковника, "заблаговременно" он никого не собирал - люди якобы "пришли сами", хотя он заранее объявил, что придет на кладбище прочитать молитву.
На заседании свидетели по делу сказали, что во время службы прихожане соблюдали дистанцию в 1,5-2 метра. Но предоставленные суду видеозаписи показали обратное.
По утверждению сельского председателя, она еще до проведения службы звонила настоятелю с предупреждением, что жителям села временно нельзя посещать кладбища, а ему - проводить там богослужения. В итоге суд оштрафовал священника, предупредив, что в случае неоплаты штрафа в течение 15 дней эта сумма удвоится.
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