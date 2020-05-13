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Священника оштрафовали на 17 000 за службу на кладбище: собрал людей в карантин

Священника оштрафовали на 17 000 за службу на кладбище: собрал людей в карантин - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
13.05.2020, 14:50

Настоятель местного храма в Ровненской области решил провести богослужение, несмотря на введенные в стране карантинные ограничения

В Ровненской области настоятеля местного храма оштрафовали на 17 000 грн за нарушение запрета на массовые религиозные мероприятия в период коронавирусного карантина. Он провел на кладбище богослужение при участии более десяти прихожан. Текст решения суда от 7 мая выложили в Едином реестре судебных решений.

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26 апреля настоятель Петро-Павловского храма в селе Хорив Ровненской области провел на кладбище массовую службу. По словам церковника, "заблаговременно" он никого не собирал - люди якобы "пришли сами", хотя он заранее объявил, что придет на кладбище прочитать молитву.

На заседании свидетели по делу сказали, что во время службы прихожане соблюдали дистанцию в 1,5-2 метра. Но предоставленные суду видеозаписи показали обратное.

По утверждению сельского председателя, она еще до проведения службы звонила настоятелю с предупреждением, что жителям села временно нельзя посещать кладбища, а ему - проводить там богослужения. В итоге суд оштрафовал священника, предупредив, что в случае неоплаты штрафа в течение 15 дней эта сумма удвоится.

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  • 17 марта Кабмин опубликовал перечень ограничений, установленных на время карантина, куда вошел также запрет на проведение религиозных служб.
  • 13 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что за нарушения карантинных ограничений полиция выписала штрафы трем священникам.
  • 27 апреля от коронавируса умер священник: нарушал карантин - тайно проводил обряды.

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Дарья Мостовая
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