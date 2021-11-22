Сюр. Мэр Харькова сказал, что в городе много ДТП, потому что дороги хорошие

Мэр Харькова Игорь Терехов объяснил большое количество резонансных дорожно-транспортных происшествий в городе тем, что построили много хороших дорог. Об этом Терехов заявил во время выездного заседания правоохранительного комитета Верховной Рады в Харькове, отвечая на вопрос народного депутата от ОПЗЖ Григория Мамки.

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"Вы задаете вопрос: "А почему вот столько-то… почему много дорожно-транспортных происшествий?" Если честно, хоть это и не популярно, но скажу вам: потому что дороги в Харькове хорошие", – заявил Терехов.

По его словам, в местах, где прокладывают дорогу высокого качества, сразу начинаются проблемы.

"Как только ты внутри квартала делаешь дорогу. Хорошую. Ровно через… На следующей встрече приходят люди и просят: "Положите, пожалуйста, лежачего полицейского". Потому что ездят по внутриквартальной дороге, дети выходят с площадки, начинаются проблемы", – сказал мэр города.

Он добавил, что хотел бы, чтобы в Харькове определенный период работали патрульные полицейские из других областей.

"Потому что сегодня многие полицейские, которые находятся в городе Харькове (патрульная полиция), знают номера тех, которые "ездят", и не останавливают их", – сказал Терехов.

26 октября в Харькове автомобиль Infiniti, которым управлял 16-летний подросток, выехал на красный свет и протаранил Chevrolet. Водитель Chevrolet погиб, находившихся в Infiniti госпитализировали.

11 ноября на проспекте Науки в Харькове автомобиль Toyota на пешеходном переходе сбил двух 13-летних подростков. Пострадавшие госпитализированы, водитель был под воздействием наркотиков.

Наталия Медведева

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