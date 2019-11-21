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"Тебя ждут дома". Еще один боевик сдался сотрудникам СБУ: фото

"Тебя ждут дома". Еще один боевик сдался сотрудникам СБУ: фото - Фото
СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)
21.11.2019, 11:46

Контрразведчики установили, что житель Хмельницкой области несколько месяцев находился в составе незаконного вооруженного формирования на Донбассе

Благодаря программе Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома" еще один бывший боевик вернулся к мирной жизни. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

По данным контрразведки, в 2013-2016 году житель Хмельницкой области отбывал наказание в тюрьме в оккупированном Донбассе. Перед окончанием срока начальник колонии, угрожая мужчине повторным заключением, заставил его присоединиться к боевикам. Несколько месяцев мужчина находился в составе незаконного вооруженного формирования на Донбассе, в котором он отвечал за проверку документов на КПП, а также охрану и обслуживание военной техники. 

Затем мужчина покинул бандформирование. Испугавшись уголовного преследования, он выехал в РФ. В апреле 2019 года он вернулся домой и предоставил детальные свидетельства правоохранителям о известных ему зверствах боевиков против мирного населения Украины. 

По данным СБУ, он не принимал участия в боевых действий, а потому его освободили от уголовной ответственности.

  • 12 ноября военная контрразведка СБУ разоблачила операцию спецслужб РФ по дискредитации ВСУ. 
  • В результате совместной операции СБУ, МВД Грузии и ЦРУ задержан "один из ключевых руководителей" террористической организации Исламское государство.
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сбу тебя ждут дома
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