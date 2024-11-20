Трагедия в Ровенской области: в пожаре погибли трое маленьких детей

Фото: ГСЧС

В селе Певжа Дубенского района Ровенской области произошел пожар, унесший жизни троих маленьких детей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

До прибытия спасателей граждане на собственном транспорте везли на встречу "скорой" четырех мальчиков 2020, 2022 и 2024 годов рождения.

Встретив авто, медики констатировали смерть одного ребенка. Пытались реанимировать других, но двоих спасти не удалось.

Четвертый ребенок 2024 года рождения был госпитализирован.

Пожар был ликвидирован до прибытия спасательных подразделений. Огонь повредил вещи и мебель в комнате дома. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС