Трагедія на Рівненщині: у пожежі загинули троє маленьких дітей

Пожежа пошкодила будинок і забрала життя трьох дітей

Фото: ДСНС

У селі Певжа Дубенського району Рівненської області сталася пожежа, яка забрала життя трьох маленьких дітей. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

До прибуття рятувальників громадяни на власному транспорті везли на зустріч "швидкій" чотирьох хлопчиків 2020, 2022 та 2024 років народження.

Зустрівши авто, медики констатували смерть однієї дитини. Намагалися реанімувати інших, але двох врятувати не вдалося.

Четверту дитину 2024 року народження госпіталізували.

Пожежу було ліквідовано до прибуття рятувальних підрозділів. Вогонь пошкодив речі та меблі у кімнаті будинку. Причини пожежі встановлюються.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС