UA

Третий раз за девять дней. В Запорожском облсовете избрали нового главу и заместителей

24.12.2020, 10:42
Третий раз за девять дней. В Запорожском облсовете избрали нового главу и заместителей - Фото
Елена Жук (Фото – пресс-служба Запорожского облсовета)

Главой Запорожского областного совета избрана Елена Жук из фракции Слуга народа. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского облсовета. Жук стала третьим главой облсовета за девять дней.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Жук избрали после отставки с должности главы облсовета Виталия Боговина, также депутата от СН. Ее кандидатуру поддержали 46 депутатов – все, присутствующие на заседании.

Первым заместителем главы Запорожского облсовета избрана Людмила Любим из Оппозиционного блока, заместителями – Владислав Куценко из Батькивщины и Геннадий Фукс из За будущее, сообщает Радио Свобода.

В заседании не участвовали депутаты из Евросолидарности и ОПЗЖ, поскольку не считали Боговина легитимным главой облсовета, который может созывать сессию.

По результатам прошедших 25 октября выборов в Запорожском облсовете 23 депутата из фракции ОПЗЖ, 19 – из Слуги народа, 10 – из Евросолидарности, девять – из Единения, по восемь – из Оппозиционного блока и За будущее, семь – из Батькивщины.

  • 15 декабря главой Запорожского облсовета был избран Боговин, после чего из фракции СН вышли четверо депутатов, а в ОПЗЖ заявили, что он был избран незаконно и нужно повторное голосование.
  • 17 декабря фракции ОПЗЖЕвросолидарность, За будущее и покинувшие СН депутаты избрали главой Запорожского облсовета Юрия Толочека.
  • В свою очередь, фракции Слуга народа, Батькивщина, Оппозиционный блок и Единение заявили, что избрание Толочека нелегитимно и главой облсовета остается Боговин.
Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
Слуга народа запорожская область За будущее Елена Жук Запорожский облсовет

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Правила бизнеса Конотопского: как украинская система Ajax завоевала 120 стран

Герои годаПравила бизнеса Конотопского: как украинская система Ajax завоевала 120 стран
 