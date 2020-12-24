Третий раз за девять дней. В Запорожском облсовете избрали нового главу и заместителей

Главой Запорожского областного совета избрана Елена Жук из фракции Слуга народа. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского облсовета. Жук стала третьим главой облсовета за девять дней.

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Жук избрали после отставки с должности главы облсовета Виталия Боговина, также депутата от СН. Ее кандидатуру поддержали 46 депутатов – все, присутствующие на заседании.

Первым заместителем главы Запорожского облсовета избрана Людмила Любим из Оппозиционного блока, заместителями – Владислав Куценко из Батькивщины и Геннадий Фукс из За будущее, сообщает Радио Свобода.

В заседании не участвовали депутаты из Евросолидарности и ОПЗЖ, поскольку не считали Боговина легитимным главой облсовета, который может созывать сессию.

По результатам прошедших 25 октября выборов в Запорожском облсовете 23 депутата из фракции ОПЗЖ, 19 – из Слуги народа, 10 – из Евросолидарности, девять – из Единения, по восемь – из Оппозиционного блока и За будущее, семь – из Батькивщины.

15 декабря главой Запорожского облсовета был избран Боговин, после чего из фракции СН вышли четверо депутатов, а в ОПЗЖ заявили, что он был избран незаконно и нужно повторное голосование.

17 декабря фракции ОПЗЖ, Евросолидарность, За будущее и покинувшие СН депутаты избрали главой Запорожского облсовета Юрия Толочека.

В свою очередь, фракции Слуга народа, Батькивщина, Оппозиционный блок и Единение заявили, что избрание Толочека нелегитимно и главой облсовета остается Боговин.

Денис Юдин

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