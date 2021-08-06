Центр вакцинации от коронавируса открылся во львовском аэропорту

Сегодня, 6 августа 2021 года, в Международном аэропорту Львов открылся центр вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной госадминистрации.

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Вакцинировать в аэропорту Львова будут при наличии билета на самолет. Прививки делаются вакцинами производства Pfizer-BioNTech и китайской CoronaVac. В перспективе центр вакцинации будет работать круглосуточно и для всех желающих, при наличии предварительной регистрации.

Всего во Львовской области работают 17 центров вакцинации населения. На 5 августа в области были вакцинированы 385 031 человек.

Денис Юдин

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