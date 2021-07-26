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В Харькове открыли онлайн-запись в пункты массовой вакцинации Pfizer: адреса

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2021, 12:20
В Харькове открыли онлайн-запись в пункты массовой вакцинации Pfizer: адреса - Фото
Вакцина от коронавируса Pfizer (фото - ЕРА)

В Харькове стартовала онлайн-запись на вакцинацию Pfizer – привить обещают всех желающих старше 18 лет. Об этом сообщается в telegram-канале Helsi.me.

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Адреса пунктов:

- ул. Сумская, 56 – записаться;

- ул. Полтавский шлях, 56 – записаться;

- ул. Шатилова дача, 4 – записаться;

- ул. Тринклера, 6 – записаться;

- ул. Кооперативная, 28а – записаться.

Запись будут проверять на входе в центр вакцинации. Загрузить приложение в Google Play можно здесь, в App Store – тут.

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Дарья Мостовая
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Харьков вакцинация вакцина Pfizer пункт вакцинации онлайн-запись
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