В Харькове открыли онлайн-запись в пункты массовой вакцинации Pfizer: адреса

В Харькове стартовала онлайн-запись на вакцинацию Pfizer – привить обещают всех желающих старше 18 лет. Об этом сообщается в telegram-канале Helsi.me.

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Адреса пунктов:

- ул. Сумская, 56 – записаться;

- ул. Полтавский шлях, 56 – записаться;

- ул. Шатилова дача, 4 – записаться;

- ул. Тринклера, 6 – записаться;

- ул. Кооперативная, 28а – записаться.

Запись будут проверять на входе в центр вакцинации. Загрузить приложение в Google Play можно здесь, в App Store – тут.

21 июля глава Минздрава Ляшко заявил, что в Украине не работает 40% созданных пунктов вакцинации от коронавируса.

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Дарья Мостовая

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