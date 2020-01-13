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Убийство в Каховке. Уволили руководство местной полиции

Убийство в Каховке. Уволили руководство местной полиции - Фото
Иллюстративное фото: скриншот из видео Нацполиции
13.01.2020, 11:37

Руководство областного главка полиции провело служебное расследование относительно действий сотрудников Каховского отдела полиции

В Каховке уволили руководство местного отдела полиции из-за того, что они не обеспечили расследование резонансного убийства мужчины, которое произошло в новогоднюю ночь, 1 января 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

Руководство областного главка полиции назначило проведение служебного расследования в отношении начальника Каховского отдела полиции и некоторых полицейских, которые непосредственно имели отношение к расследованию убийства.

В полиции уточнили, что по результатам расследования трех полицейских отстранили от занимаемой должности, трех уволили из органов внутренних дел, еще к трем сотрудникам применили дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности. 

"Старший инспектор по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Каховского отдела полиции, который в момент преступления находился в компании подозреваемого, также уволен из органов внутренних дел",- уточнили в полиции.

  • 1 января в Каховке бывший сотрудник милиции несколько раз выстрелил в 26-летнего мужчину во время празднования в компании полицейского.
  • 3 января потерпевший умер, подозреваемый был задержан на 60 дней без права внесения залога.
  • 4 января в Каховке прошла акция протеста, местные жители требовали справедливого расследования убийства, жгли шины: видео.

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