Убийство в Каховке. Уволили руководство местной полиции

В Каховке уволили руководство местного отдела полиции из-за того, что они не обеспечили расследование резонансного убийства мужчины, которое произошло в новогоднюю ночь, 1 января 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.
Руководство областного главка полиции назначило проведение служебного расследования в отношении начальника Каховского отдела полиции и некоторых полицейских, которые непосредственно имели отношение к расследованию убийства.
В полиции уточнили, что по результатам расследования трех полицейских отстранили от занимаемой должности, трех уволили из органов внутренних дел, еще к трем сотрудникам применили дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности.
"Старший инспектор по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Каховского отдела полиции, который в момент преступления находился в компании подозреваемого, также уволен из органов внутренних дел",- уточнили в полиции.
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