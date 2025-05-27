Украина и Польша разоблачили группировку, поставлявшую прекурсоры в детском питании

Контрабандисты продавали в Украине вещество для изготовления наркотиков и синтезировали психотропы

Задержание подозреваемого (Фото: Офис генерального прокурора)

Правоохранительные органы Украины и Польши разоблачили деятельность группировки, подозреваемой в незаконной поставке в Украину прекурсоров и изготовлении амфетамина. Задержаны 10 участников группировки, шесть из которых находились на территории ЕС, а четыре – в Запорожье и Кривом Роге. Об этом сообщают Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины.

По данным следствия, ежемесячно в Украину в упаковках, замаскированных под корм для животных и детское питание, поступало около 50 тыс. таблеток с псевдоэфедрином – прекурсором, используемым для изготовления амфетамина.

Часть ввезенной контрабанды сбывалась через сеть дилеров, остальную группировку использовали для изготовления наркотиков в собственной нарколаборатории.

Ежемесячная прибыль группировки составила более $100 000.

По данным СБУ, подозреваемыми в организации наркотрафика являются двое братьев из Запорожья. Один из них в начале 2022 года выехал в ЕС, где сформировал зарубежное "крыло" группировки, отвечавшей за контрабанду прекурсоров в Украину.

Второй подозреваемый остался в Запорожье, чтобы координировать ввоз запрещенных веществ и их продажу в разных регионах Украины.

После получения контрабанды фигурант дела распространял прекурсоры по стране, используя рейсовые автобусы или почтовые сервисы.

Часть вещества оставалась в нарколаборатории на Днепропетровщине, где из нее изготовляли амфетамин.

Сотрудники СБУ совместно с польскими прокурорами и полицейскими задокументировали функционирование наркотрафика, установили всех участников и одновременно задержали их во время спецоперации.

Во время обысков в местах пребывания фигурантов в Украине и ЕС обнаружены подготовленные к продаже прекурсоры и производимые из них психотропы, а также оборудование для синтеза наркотических веществ.

Фото: Офис генерального прокурора

Также изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи, деньги и автомобили.

Следователи СБУ сообщили задержанным в Украине о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: контрабанда прекурсоров (ч. 3 ст. 305); незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 3 ст. 307); незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров (ч. 3 ст. 311) и организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 2 ст. 317).

Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Также решается вопрос об объявлении им о дополнительном подозрении за создание и участие в преступной организации.

Задержанные за границей фигуранты дела привлечены к ответственности в соответствии с законодательством стран ЕС, отметили в СБУ.

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора