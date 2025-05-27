Україна та Польща викрили угрупування, яке постачало прекурсори у дитячому харчуванні

Контрабандисти продавали в Україні речовину для виготовлення наркотиків і синтезували психотропи

Затримання підозрюваного (Фото: Офіс генерального прокурора)

Правоохоронні органи України та Польщі викрили діяльність угруповання, яке підозрюється у незаконному постачанні до України прекурсорів і виготовленні амфетаміну. Затримано 10 учасників угруповання, шість з яких перебували на території ЄС, а чотири – у Запоріжжі та Кривому Розі. Про це повідомляють Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.

За даними слідства, щомісяця в Україну у пакуванні, замаскованому під корм для тварин і дитяче харчування, надходило близько 50 тисяч таблеток із псевдоефедрином – прекурсором, що використовується для виготовлення амфетаміну.

Частина ввезеної контрабанди збувалася через мережу дилерів, решту угрупування використовувало для виготовлення наркотиків у власній нарколабораторії.

Щомісячний прибуток угруповання становив понад $100 000.

За даними СБУ, підозрюваними в організації наркотрафіку є двоє братів із Запоріжжя. Один з них на початку 2022 року виїхав до ЄС, де сформував закордонне "крило" угруповання, яке відповідало за контрабанду прекурсорів в Україну.

Другий підозрюваний залишився у Запоріжжі, щоб координувати ввезення заборонених речовин і їхній продаж у різних регіонах України.

Після отримання контрабанди фігурант справи розповсюджував прекурсори по країні, використовуючи рейсові автобуси або поштові сервіси.

Частина речовини залишалася у нарколабораторії на Дніпропетровщині, де з неї виготовляли амфетамін.

Співробітники СБУ спільно з польськими прокурорами та поліціянтами задокументували функціонування наркотрафіку, встановили всіх його учасників і одночасно затримали їх під час спецоперації.

Під час обшуків за місцями перебування фігурантів в Україні та ЄС виявлено підготовлені до продажу прекурсори й вироблені з них психотропи, а також обладнання для синтезу наркотичних речовин.

Фото: Офіс генерального прокурора

Також вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи, гроші й автомобілі.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим в Україні про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України: контрабанда прекурсорів (ч. 3 ст. 305); незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 3 ст. 307); незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів (ч. 3 ст. 311) та організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 2 ст. 317).

Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо оголошення їм про додаткову підозру за створення й участь у злочинній організації.

Затриманих за кордоном фігурантів справи притягнуто до відповідальності відповідно до законодавства країн ЄС, зазначили в СБУ.

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора