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Украинская ПВО сбила две ракеты над Борисполем, одна попала по воинской части

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 21:39

Украинская противовоздушная оборона сбила над Борисполем две российские ракеты, но одна попала по воинской части. Об этом сообщил в Facebook мэр города Владимир Борисенко.

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"Пролетело над нами две ракеты. Две из них были ликвидированы нашей ПВО. Одна попала на территорию воинской части. Объявления воздушной тревоги в городе не происходило, была четко понятна траектория полета, отработала хорошо ПВО. Все нормально, ситуация контролируема", – сказал он.

В Нацполе сообщили, что сегодня около 18:00 войска России нанесли авиаудар по воинской части в районе Бабкина. Есть травмированные, информация о пострадавших уточняется, осматриваются дома на наличие повреждений.

Украинская ПВО сбила две ракеты над Борисполем, одна попала по воинской части

Также в Киевской облгосадминистрации показали карту с ситуацией в области на 8 марта.

Украинская ПВО сбила две ракеты над Борисполем, одна попала по воинской части

Марк Сировой
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пво воинская часть ракеты Борисполь
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