Укрзалізниця изменила графики движения многих поездов. Они будут действовать с 22 января

Изменения в расписании движения будут касаться, в частности, более 100 пригородных рейсов

Поезд (Фото: Укрзалізниця)

С 22 января Укрзалізниця меняет график движения поездов по всей Украине, в частности пересмотрено более 100 расписаний пригородных рейсов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По обновленным расписаниям поезда начнут курсировать в ночь с 21 на 22 января. Расписания пригородных рейсов доступны на сайте.

Пассажирам рекомендуют обращать внимание на дату действия расписания при выборе конкретного поезда – она должна быть указана как "действителен с 22.01.2026".

До момента перехода на новые графики возможны задержки поездов в пределах 1-2 часов. В Укрзализныце отметили, что они зависят от интенсивности движения на Фастовском участке.

Изменения введены для минимизации задержек, которые возникают из-за повышенной интенсивности движения на Фастовском участке, который был поражен врагом в декабре. Также корректировки отдельных маршрутов связаны с соображениями безопасности.