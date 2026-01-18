Укрзалізниця изменила графики движения многих поездов. Они будут действовать с 22 января
С 22 января Укрзалізниця меняет график движения поездов по всей Украине, в частности пересмотрено более 100 расписаний пригородных рейсов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
По обновленным расписаниям поезда начнут курсировать в ночь с 21 на 22 января. Расписания пригородных рейсов доступны на сайте.
Пассажирам рекомендуют обращать внимание на дату действия расписания при выборе конкретного поезда – она должна быть указана как "действителен с 22.01.2026".
До момента перехода на новые графики возможны задержки поездов в пределах 1-2 часов. В Укрзализныце отметили, что они зависят от интенсивности движения на Фастовском участке.
Изменения введены для минимизации задержек, которые возникают из-за повышенной интенсивности движения на Фастовском участке, который был поражен врагом в декабре. Также корректировки отдельных маршрутов связаны с соображениями безопасности.
- В начале декабря Россия нанесла массированный удар по городу Фастов, который является одной из важнейших узловых станций железной дороги в Киевской области. Был уничтожен железнодорожный вокзал Фастова, пригородное депо и 27 вагонов электричек.
- Из-за повреждения устройств сигнализации, централизации и блокировки диспетчерское управление движением поездов перешло в ручной режим и с ограничением скорости движения.
