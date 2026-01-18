Укрзалізниця змінила графіки руху багатьох поїздів. Вони діятимуть з 22 січня
З 22 січня Укрзалізниця змінює графік руху поїздів по всій Україні, зокрема переглянуто понад 100 розкладів приміських рейсів. Про це повідомляє пресслужба підприємства.
За оновленими розкладами поїзди почнуть курсувати в ніч з 21 на 22 січня. Розклади приміських рейсів доступні на сайті.
Пасажирам рекомендують звертати увагу на дату дії розкладу під час вибору конкретного поїзда – вона має бути зазначена як "дійсний з 22.01.2026".
До моменту переходу на нові графіки можливі затримки поїздів у межах 1–2 годин. В Укрзалізниці зазначили, що вони залежать від інтенсивності руху на Фастівській ділянці.
Зміни запроваджено для мінімізації затримок, які виникають через підвищену інтенсивність руху на Фастівській ділянці, що була уражена ворогом у грудні. Також коригування окремих маршрутів пов’язані з міркуваннями безпеки.
- На початку грудня Росія завдала масованого удару по місту Фастів, яке є однією з найважливіших вузлових станцій залізниці в Київській області. Було знищено залізничний вокзал Фастова, приміське депо та 27 вагонів електричок.
- Через пошкодження пристроїв сигналізації, централізації та блокування диспетчерське управління рухом поїздів перейшло у ручний режим та з обмеженням швидкості руху.
Коментарі (0)