Укрзалізниця змінила графіки руху багатьох поїздів. Вони діятимуть з 22 січня

Потяг (Фото: Укрзалізниця)

З 22 січня Укрзалізниця змінює графік руху поїздів по всій Україні, зокрема переглянуто понад 100 розкладів приміських рейсів. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

За оновленими розкладами поїзди почнуть курсувати в ніч з 21 на 22 січня. Розклади приміських рейсів доступні на сайті.

Пасажирам рекомендують звертати увагу на дату дії розкладу під час вибору конкретного поїзда – вона має бути зазначена як "дійсний з 22.01.2026".

До моменту переходу на нові графіки можливі затримки поїздів у межах 1–2 годин. В Укрзалізниці зазначили, що вони залежать від інтенсивності руху на Фастівській ділянці.

Зміни запроваджено для мінімізації затримок, які виникають через підвищену інтенсивність руху на Фастівській ділянці, що була уражена ворогом у грудні. Також коригування окремих маршрутів пов’язані з міркуваннями безпеки.