"Уничтожают карантином". Бизнесмены вышли на пикет в Ровно, в Виннице – перекрыли дорогу

Предприниматели Ровно жалуются, что два дня были без работы, в результате они остались без существенного заработка

Сегодня предприниматели вышли пикетировать мэрию Ровно, поскольку не согласны с ограничениями карантина выходного дня. Об этом сообщает Ровно 1.

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Представители малого и среднего бизнеса требуют отменить карантин выходного дня.

Они говорят, что два дня были без работы, в результате остались без существенного заработка.

Протестующие хотят услышать мнение мэра города Владимира Хомко и надеются на его поддержку.

"Нас уничтожают карантином и кассовыми аппаратами. Мы требуем право на работу", – с такими лозунгами на плакатах предприниматели перекрыли международную трассу М21 в поселке Стрижавка, который находится, под Винницей, передает 33-й канал.

Veжa сообщает, что в Виннице предприниматели также вышли на протес и заблокировали движение транспорта на улице Соборной.

11 ноября в Украине ввели карантин выходного дня в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Тернопольский бизнесмен Тарас Ковальчук переделал свой ресторан в храм, а хостел – в монастырь для того, чтобы обойти карантинные ограничения выходного дня.

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Арина Толина

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