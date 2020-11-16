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"Уничтожают карантином". Бизнесмены вышли на пикет в Ровно, в Виннице – перекрыли дорогу

16.11.2020, 12:36
Предприниматели в Ровно вышли на протест (фото - rivne1.tv)

Предприниматели Ровно жалуются, что два дня были без работы, в результате они остались без существенного заработка

Сегодня предприниматели вышли пикетировать мэрию Ровно, поскольку не согласны с ограничениями карантина выходного дня. Об этом сообщает Ровно 1.

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Представители малого и среднего бизнеса требуют отменить карантин выходного дня.

Предприниматели Ровно вышли на протест

Они говорят, что два дня были без работы, в результате остались без существенного заработка.

Протестующие хотят услышать мнение мэра города Владимира Хомко и надеются на его поддержку.

 "Нас уничтожают карантином и кассовыми аппаратами. Мы требуем право на работу", – с  такими лозунгами на плакатах предприниматели перекрыли международную трассу М21 в поселке Стрижавка, который находится, под Винницей, передает 33-й канал.

Veжa сообщает, что в Виннице предприниматели также вышли на протес и заблокировали движение транспорта на улице Соборной.

  • 11 ноября в Украине ввели карантин выходного дня в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.
  • Тернопольский бизнесмен Тарас Ковальчук переделал свой ресторан в храм, а хостел – в монастырь для того, чтобы обойти карантинные ограничения выходного дня.

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Арина Толина
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