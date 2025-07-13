Ураган сорвал крышу склада Vivat в Харькове, часть книг затопило – фото
Из-за сильного ветра и ливня, обрушившихся на Харьков вечером 12 июля, склад издательства Vivat в Харькове был поврежден, часть продукции уничтожена. Об этом сообщила генеральный директор и совладелица издательства Юлия Орлова.
Издательство приступило к инвентаризации, чтобы выяснить размер ущерба.
"Вчера ночью сильный ураган прошел над Харьковом и сорвал часть крыши нашего склада Vivat. Много книг затопило; реальный объем ущерба сможем назвать только после инвентаризации – еще нужно снять книги с верхних стеллажей, проверить нижние и высушить все, что можно спасти", – написала Орлова.
Она предупредила, что отправка интернет-заказов и партий новинок партнерам будет задержана.
"Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к тому, что ваша посылка прибудет позже, чем обычно. Нам нужно дополнительное время", – обратилась она к клиентам.
- В прошлом году Vivat сильно пострадал от российских обстрелов. 23 марта 2024 года россияне попали в типографию издательства. В результате удара погибли и получили ранения люди.
- Зеленский сообщил, что в результате пожара было уничтожено 50 000 книг.
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