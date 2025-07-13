Ураган зірвав дах складу Vivat у Харкові, частину книг затопило – фото
Через шквальний вітер і зливу, що накрили Харків увечері 12 липня, було пошкоджено склад видавництва Vivat в Харкові, частина продукції знищена. Про це повідомила гендиректорка та співвласниця видавництва Юлія Орлова.
Видавництво почало інвентаризацію, щоб з'ясувати збитки.
"Учора вночі потужний ураган пройшов над Харковом і зірвав частину даху нашого складу Vivat. Чимало книжок затоплено; реальний обсяг збитків зможемо назвати тільки після інвентаризації – ще треба зняти книжки з верхніх стелажів, перевірити нижні й висушити все, що можемо врятувати", – написала Орлова.
Вона попередила, що відправлення інтернет-замовлень і партій новинок до партнерів затримаються.
"Будь ласка, поставтеся з розумінням, якщо ваша посилка прибуде пізніше, ніж зазвичай. Нам треба додатковий час", – звернулася до клієнтів вона.
- Минулого року Vivat сильно постраждало через російський обстріл. 23 березня 2024 року росіяни влучили по друкарні видавництва. Внаслідок удару були загиблі й поранені.
- Зеленський повідомив, що через пожежу було знищено 50 000 книг.
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