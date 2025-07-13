Ураган зірвав дах складу Vivat у Харкові, частину книг затопило – фото

Наслідки негоди у Харкові (Фото: Facebook Юлії Орлової)

Через шквальний вітер і зливу, що накрили Харків увечері 12 липня, було пошкоджено склад видавництва Vivat в Харкові, частина продукції знищена. Про це повідомила гендиректорка та співвласниця видавництва Юлія Орлова.

Видавництво почало інвентаризацію, щоб з'ясувати збитки.

"Учора вночі потужний ураган пройшов над Харковом і зірвав частину даху нашого складу Vivat. Чимало книжок затоплено; реальний обсяг збитків зможемо назвати тільки після інвентаризації – ще треба зняти книжки з верхніх стелажів, перевірити нижні й висушити все, що можемо врятувати", – написала Орлова.

Вона попередила, що відправлення інтернет-замовлень і партій новинок до партнерів затримаються.

"Будь ласка, поставтеся з розумінням, якщо ваша посилка прибуде пізніше, ніж зазвичай. Нам треба додатковий час", – звернулася до клієнтів вона.

Фото: Facebook Юлії Орлової

Фото: Facebook Юлії Орлової

Фото: Facebook Юлії Орлової